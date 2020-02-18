Пристайко вважає план щодо України в Мюнхені політичним замовленням

Мюнхенський план миру в Україні бижче до тих, хто виконує політичне замовлення. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

Міністр пояснив, що скандальний план був оприлюднений на конференції в Мюнхені, оскільки це платформа для "таких планів".

"Це - не перший план який пропонується Україні. Є люди, які щиро хочеть допомогти і пропонуюють свої плани, а є ті, які виконують певне політичне замовлення. Якщо обирати між цими двома крайностями, то, напевно, той план... ближче до тих, хто виконує політичне замовлення. Чому воно було зроблено саме зараз? Тому що Мюнхенська - одна з найголовніших безпекових конференцій. Саме це арена для таких пропозицій і ідей", - заявив Пристайко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва.

Нагадаємо, вчора в рамках Мюнхенської конференції пройшло обговорення ситуації в Україні, за результатами якого були опубліковані 12 кроків для досягнення миру в країні. Дана публікація містила кілька гуманітарних і економічних аспектів, однак фактично була спрямована на відновлення зв'язків Євросоюзу з Росією без зняття санкцій за агресію в Україні та анексії Криму.

Однак уже через кілька годин після публікації даний план видалили з сайту Мюнхенської конференції. У МЗС України заявили, що цей документ був "приватною ініціативою експертів" і не є якоюсь офіційною заявою.