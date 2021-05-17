План щодо Донбасу і обмін полоненими: названо теми чергових переговорів ТКГ

Чергові засідання ТКГ (Тристоронньої контактної групи) щодо Донбасу пройдуть цього тижня. На завтра в режимі відеоконференцій запланована зустріч робочих підгруп, а на середу, 19 травня, - спільне засідання.

Про це в Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що на порядку денному переговорів буде питання про порушення режиму припинення вогню з боку російських формувань, а також вдосконалення контрольного механізму. Також сторони обговорять забезпечення безпеки в зоні конфлікту, реалізацію мінських угод і підсумків Паризького саміту.

Крім того, продовжиться розробка плану спільних кроків щодо Донбасу, обговорення розблокування КПВВ, в тому числі в Золотому і Щасті, обміну полоненими. Українська сторона наполягає на повному доступі міжнародних організацій на окуповані території та відновленні соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

У прес-службі додали, що на сьогодні щодо режиму "тиші" тривають консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки".