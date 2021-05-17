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План щодо Донбасу і обмін полоненими: названо теми чергових переговорів ТКГ

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 10:49
План щодо Донбасу і обмін полоненими: названо теми чергових переговорів ТКГ Фото: голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Україна

Чергові засідання ТКГ (Тристоронньої контактної групи) щодо Донбасу пройдуть цього тижня. На завтра в режимі відеоконференцій запланована зустріч робочих підгруп, а на середу, 19 травня, - спільне засідання.

Про це в Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що на порядку денному переговорів буде питання про порушення режиму припинення вогню з боку російських формувань, а також вдосконалення контрольного механізму. Також сторони обговорять забезпечення безпеки в зоні конфлікту, реалізацію мінських угод і підсумків Паризького саміту.

Крім того, продовжиться розробка плану спільних кроків щодо Донбасу, обговорення розблокування КПВВ, в тому числі в Золотому і Щасті, обміну полоненими. Українська сторона наполягає на повному доступі міжнародних організацій на окуповані території та відновленні соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

У прес-службі додали, що на сьогодні щодо режиму "тиші" тривають консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб.

Але за словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, у цьому питанні поки немає просування.

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