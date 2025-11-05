План Белого дома по Венесуэле: от авиаударов до операции спецподразделений, - NYT

По словам нескольких американских чиновников, на которые ссылается издание, администрация президента США Дональда Трампа разработала следующие варианты военных действий в Венесуэле:

авиаудары по военным объектам, чтобы ослабить поддержку президента Николаса Мадуро;

захват или физическая ликвидация Мадуро силами элитных подразделений морской пехоты;

введение антитетористических сил для захвата аэропортов, нефтяных месторождений и важной инфраструктуры Венесуэлы.

Трамп еще не принял решение о продолжении операций в Венесуэле. Но, по информации журналистов, официальные лица заявили, что он неохотно одобряет операции, которые могут поставить под угрозу американские войска или могут обернуться позорным провалом.

Но многие его старшие советники настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранение Мадуро от власти.

Помощники президента США обратились в Министерство юстиции за дополнительными рекомендациями по поводу того, как обеспечить правовую основу для любых военных действий.

Ожидается, что Минюст признает Мадуро законной целью, утверждая, что он возглавляет наркокартель.