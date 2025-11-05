План Белого дома по Венесуэле: от авиаударов до операции спецподразделений, - NYT

Белый дом рассматривает три варианта операций в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам нескольких американских чиновников, на которые ссылается издание, администрация президента США Дональда Трампа разработала следующие варианты военных действий в Венесуэле:
Трамп еще не принял решение о продолжении операций в Венесуэле. Но, по информации журналистов, официальные лица заявили, что он неохотно одобряет операции, которые могут поставить под угрозу американские войска или могут обернуться позорным провалом.
Но многие его старшие советники настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранение Мадуро от власти.
Помощники президента США обратились в Министерство юстиции за дополнительными рекомендациями по поводу того, как обеспечить правовую основу для любых военных действий.
Ожидается, что Минюст признает Мадуро законной целью, утверждая, что он возглавляет наркокартель.
Как сообщало РБК-Украина, два дня назад Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы подходят к концу, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.
В 2020 году, во время первой каденции Трампа, министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле. Администрация Трампа обвиняла его в сотрудничестве с картелями, которые отправляют кокаин, фентанил и членов банд в Америку.
В августе президент США Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.