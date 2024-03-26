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План "Б" на випадок відсутності грошей від США: коли чекати деталей

Вівторок 26 березня 2024 11:14
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План "Б" на випадок відсутності грошей від США: коли чекати деталей Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Валерія Поліщук

Деталі плану "Б" на випадок відсутності фінансування України з боку Сполучених Штатів будуть деталізовані в меморандумі з МВФ під час наступного перегляду програми в травні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без США не обійтися. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи".

Поки що в меморандумі не прописані дії в разі скорочення надходжень від партнерів - надія отримання грошей від США ще зберігається. Але джерела видання, знайомі з процесом переговорів із МВФ, сказали, що конкретні кроки, якщо розвиток ситуації піде за негативним сценарієм, буде визначено під час наступного перегляду програми в травні.

"Конкретні кроки будуть уже після наступного перегляду", - сказав інформований співрозмовник.

Фактично це буде вже конкретизація плану "Б", про який говорять із кінця минулого року.

Якщо фінансування від США не буде, то Україні доведеться:

а) шукати альтернативні джерела, що досить складно зробити в таких обсягах;

б) скорочувати витрати, що загалом теж непросто, враховуючи, що бюджет і так формувався в умовах максимальної економії коштів;

в) збільшувати податкове навантаження.

Але, найімовірніше, доведеться робити все разом. У меморандумі МВФ згадується і про можливість посилення фінансового тиску, і про скорочення видатків за ситуації браку зовнішнього фінансування.

Меморандум від МВФ

Нещодавно було опубліковано новий меморандум від МВФ. Зокрема, в ньому йшлося, що влада України за підтримки Світового банку готує зміни у пенсійній системі та механізмах підтримки вразливих верств населення.

Крім цього, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни і після її закінчення.

До того ж в Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів з картки на картку за певних умов.

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