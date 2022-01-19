Плачкова: влада знову демонструє сумнівний підхід до вирішення проблем у медицині

Прогноз Міністерства охорони здоров'я про збільшення до кінця січня-початку лютого випадків захворювання на Covid-19 явно суперечить діям цього Міністерства, спрямованим на усунення з 31 січня від роботи нещеплених медиків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової у Facebook.

Народний депутат зазначила, що про зростання захворюваності говорить і збільшення кількості областей, які вже потрапили до "помаранчевої" карантинної зони або перебувають на її порозі.

"Згідно з сайтом МОЗ, до "помаранчевих" Івано-Франківської та Сумської областей, сьогодні додалися Рівненська та Чернівецька, з досить великим показником нових випадків захворювання Covid-19. На "оранжевому" порозі - Харківська, Тернопільська та Чернігівська області. Та й прогноз невтішний - до кінця місяця те ж Мінохоронздоров'я попереджає про новий виток захворюваності", - уточнила політик.

Тетяна Плачкова додала, що при цьому з 31 січня набуде чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, за яким неприщеплені медики мають усунутись від роботи, причому без збереження заробітної плати. І йдеться саме про медичних співробітників комунальних, тобто доступніших для більшості людей, лікарень. На приватні клініки вимога про обов'язкову вакцинацію медиків не поширюється.

Плачкова уточнила, що профільний міністр пояснює це рішення тим, що медицина - це взаємодія з великою кількістю людей. Проте Міністерство охорони здоров'я, яке має усвідомлювати, що зростання захворюваності, очевидно, збільшить навантаження на лікарні, не враховує цього дуже важливого чинника. Такий підхід, на її думку, є вкрай нелогічним та сумнівним.

"Як же бути в ситуації, коли медичного персоналу і так критично не вистачає, коли зі зростанням кількості хворих збільшиться і кількість звернень до лікарів, і рівень госпіталізації? Хто буде лікувати і рятувати людей? Завжди намагаюся знайти логіку в тих чи інших рішеннях, але все частіше стикаюся з тим, що логіки у діях нинішньої влади знайти не вдасться. Від слова "зовсім". І це, на жаль, найлогічніший висновок", - резюмувала Тетяна Плачкова.