Плачкова: уряд встановив новий антирекорд у своїй програмі дій

У програмі діяльності Кабінету міністрів немає жодного кількісного або якісного критерію, документ містить набір декларацій та гасел. Про це повідомила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя", член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ми розглянули 8 сторінок проекту Програми дій уряду. Питання, які належать до компетенції нашого, одного з найбільших комітетів Верховної Ради, викладені всього на 1 сторінці. Такий обсяг програми - своєрідний антирекорд. Представники Кабміну повідомили, що програму в такому вигляді готували навмисно, така була поставлена задача. Яка ж тоді її кінцева мета?" - написала Плачкова.

Нардеп також зазначила, що проект не містить завдання і пріоритети Кабміну, які б відповідали викликам сьогодення. У ньому просто перераховані функції окремих міністерств.

"Особливо цікаво, що деякі "короткострокові пріоритети" діяльності Кабміну - це його обов'язки за законом та відносяться до його компетенції. Наприклад, "забезпечення щорічної індексації пенсій". По-перше, чому щорічна індексація - короткостроковий пріоритет? Адже короткостроковий - це на найближчий рік. А по-друге - якщо мова зайшла про короткостроковість, рішення про щорічну індексацію у 2020 році Кабмін прийняв 1 квітня 2020. Нагадала уряду, що це постанова № 251", - додала вона.

Також, повідомила Плачкова, серед короткострокових пріоритетів - "Завершення 2019/2020 навчального року".

"Це при тому, що дистанційне навчання було введено наказом Міносвіти ще 16 березня, і взагалі питання організації освітнього процесу та виконання освітніх програм, відповідно до статті 10 Закону "Про середню освіту", є внутрішнім питанням кожного навчального закладу. І цей же закон визначає дату завершення освітнього процесу - 1 липня", - зазначила нардеп.

Крім того, Плачкова звернула увагу і на довгострокові пріоритети Кабміну.

"Є в програмі й довгострокові пріоритети. Наприклад, в частині екологічної безпеки - "забезпечення адаптації до негативних наслідків глобальної зміни клімату". До відома чиновників: одним з наслідків глобальної зміни клімату є маловодна тепла зима і посуха на півдні України. Однак жодної згадки про це. Про які адаптації йде мова? Звичайно, програму направили на доопрацювання. Очікуємо, що після коригувань там все ж будуть визначені чіткі кроки з подолання економічної кризи та соціального захисту", - резюмувала Плачкова.

Нагадаємо, раніше Комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді відправити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.