Плачкова: обговорення змін до Конституції щодо децентралізації не повинно бути формальністю

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Плачкова переконана, обговорення змін до Конституції не повинні проходити в турборежимі

Публічні консультації щодо змін до Конституції в частині децентралізації не повинні бути формальністю. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова за підсумками першого етапу публічних консультацій щодо змін до Конституції, передає РБК-Україна.

Як зазначила політик, консультації були організовані владою "після провалу недавньої спроби протягнути через парламент зміни в Основний закон, де під виглядом децентралізації фактично вводилася абсолютна централізація владних повноважень".

Політик підкреслила, що їхня мета - через консенсус знайти найбільш прийнятний варіант цих змін - може бути нівельована формальним підходом до обговорення.

"Необхідно зрозуміти, чи будуть вони по-справжньому враховувати актуальні для України питання. А також чи будуть озвучені і почуті думки українських громадян і враховані актуальні для нашої країни виклики: імплементація в законодавство шляхів до миру, фактичні і підкріплені фінансово повноваження місцевих органів влади, позиція регіонів України, їх реальні інтереси і прагнення", - зазначила Плачкова.

Парламентарій відзначила чергову спробу влади провести важливі для життя країни зміни, через імітацію їх публічного обговорення.

"Передбачений темп консультацій - "вся країна - через тиждень" - навряд чи дозволить опрацювати всі ці позиції. Дуже важливо, щоб вони не перетворилися на імітацію бурхливої діяльності, якщо не буде змінюватися текст законопроекту після цих консультацій", - резюмувала Плачкова.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з'явився у Верховній раді.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни в Конституцію в частині децентралізації немає ніякої федералізації.