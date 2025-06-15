Полтора миллиона под одеждой: в Румынии на границе задержали украинцев с долларами

В Румынии задержали двух граждан Украины во время пересечения границы. Украинцы пытались нелегально пронести огромную сумму в долларах США, деньги были конфискованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление румынской пограничной полиции .

Отмечается, что 49-летний гражданин Украины и его 39-летняя жена с двойным гражданством, хотели перейти границу в районе пункта пропуска Вадул-Сирет. Под своей одеждой украинцы спрятали 1,4 млн долларов.

"На основании обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку этих двух людей, во время которой были обнаружены значительные суммы денег, скрытые на теле обоих", - сказано в сообщении.

Под одеждой мужчины обнаружили 810 тысяч долларов, под одеждой женщины - 590 тысяч долларов. Ни одну из сумм не задекларировали в соответствии с законодательством Румынии, следовательно, ввезти почти полтора миллиона долларов планировалось контрабандой.

Деньги были конфискованы на время расследования, которое должно выявить их происхождение и обстоятельства ввоза. Украинцев привлекли к административной ответственности: они заплатили штраф в размере 15 тысяч румынских леев (3,45 тысячи долларов) с каждого.