RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За полгода ДТЭК инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения

Фото: компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения за полгода (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Наши энергетики за первые полгода провели ремонты 634 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и почти 3 тыс. других энергообъектов. В первом полугодии 2025 года мы инвестировали почти 2,3 млрд грн в новое строительство, техническое переоснащение и реконструкцию электрических сетей и энергооборудования", - отметила Алина Бондаренко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

Отмечается, что за первые полгода энергетики провели 65% от запланированных ремонтов энергообъектов сетей. В частности, они отремонтировали оборудование на более 3,5 тыс. энергообъектов в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях и столице.

Всего с начала 2025 года энергетики модернизировали 3 трансформаторные и 4 распределительные подстанции, построили 7 новых трансформаторных пунктов.

В ДТЭК подчеркнули, что плановые ремонтные работы и инвестиции в модернизацию электросетей направлены на повышение надежности электроснабжения для миллионов клиентов в столице и регионах.

 

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, что больше, чем за весь 2024 год.

Добавим, что за шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКРинат Ахметов