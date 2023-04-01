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На севере Ростова раздался взрыв: что известно

Фото: на севере Ростова раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу вечером, 1 апреля, в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 21:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей.

Официальной информации от властей пока нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о "хлопке", который произошел практически одновременно в Белгородской и Курской области РФ.

Также ранее мы писали, что в четверг вечером, 30 марта, жители российского города Белгорода слышали громкие звуки, похожие на взрыв.

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