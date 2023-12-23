На севере Ирака погибли трое военных Турции: Эрдоган пообещал ответные меры

"Сегодня в результате нападения на севере Ирака погибли 3 наших боевых товарищей и 4 получили ранения. В регионе продолжается операция", - сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что более десяти террористов уже нейтрализованы.

"Они ответили за пролитую кровь и будут привлечены к ответу и в дальнейшем. Сейчас в районе операции Pençe и на севере Сирии нейтрализовано 12 террористов", - сказал он.

Турецкий лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих на севере Ирака, отметив, что их гибель не осталась без ответа.

Турецкие операции в Ираке и Сирии

Напомним, еще прошлой зимой министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч") на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевика, а также уничтожила укрытие. , склады с оружием и штабы.

Эта операция "Коготь-меч" последовала после взрыва 13 ноября 2022 года на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 был ранен.

Тогда Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в минувшее воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.

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