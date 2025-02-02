На северо-востоке Москвы взрывы и крупный пожар: что произошло

Напомним, ранее в январе загорелся складской комплекс в городе Клин Московской области. В этом городе расположен военный городок и аэродром "Клин-5", на котором последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения.

Отметим, некоторые инциденты на российской территории являются результатом украинских диверсий. Например, недавно в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив 3M62У, который обеспечивал логистику российской оккупационной армии.

Сообщалось, что огонь уничтожил всю систему управления. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, не подлежит восстановлению.

А летом партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области. Сообщалось, что агенты движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

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