На северной границе Украины СБУ задержала российского шпиона

Агент ФСБ разведывал позиции Сил обороны вблизи северной границы Украины. Он тайно собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск в приграничных районах области. Как выяснилось, его в первую очередь интересовали данные по количеству личного состава, военной техники и имеющемуся вооружению Сил обороны вблизи украинской государственной границы.

"Задержанным оказался гражданин РФ, уже несколько лет проживавший в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимавшийся пассажирскими перевозками. Кроме этого, он периодически ездил в Россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом он попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора", - сообщает СБУ.

Именно тогда, во время одной из поездок, предатель и был завербован агентами ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины. Вражеский агент получил оперативный псевдоним и подробные инструкции по сбору и способам передачи секретных сведений. Для коммуникации с оккупантами применялись анонимные мессенджеры.

"Сотрудники СБУ сорвали планы рашистов и задержали их приспешника на попытке передачи закрытой информации в РФ. У злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами "переписки" с представителем российской спецслужбы", - сообщает СБУ.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.