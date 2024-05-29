На северной границе диверсанты, самые тяжелые бои возле Авдеевки: что происходит на фронте

С начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

С начала этих суток оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 КАБов, 476 обстрелов позиций наших войск.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты.

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцев. Одно из боестолкновение продолжается. По уточненным данным, за минувшие сутки в этом направлении враг потерял 195 человек.

На Купянском направлении с начала суток отбита атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается возле Петропавловки.

На Северском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили возле села Выемка.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже дважды пытался вытеснить украинских воинов с позиций.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Силы обороны проводят меры по стабилизации обстановки на данном направлении. По уточненным данным, за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека.

На Кураховском и Времивском направлениях отражены по одной атаке.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.