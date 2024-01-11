На северной границе строят мощную систему инженерных заграждений. Наев показал видео

Как сообщил Наев, только за последние месяцы фортификационное оборудование полос обороны государственной границы Украины в Северной операционной зоне увеличено на 63 процента.

По словам командующего, обстановка в этом регионе контролируется. Несмотря на то, что враг периодически обстреливает украинскую территорию из артиллерии и минометов, пытается применять ДРГ, а также запускает ударные дроны, наступательных группировок им здесь не создано.

"Однако мы не сидим сложа руки. Силы обороны действуют на предупреждение. Занимаемся повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО, продолжается контрдиверсионная работа. Но главное - развиваются оборонные рубежи и создаются мощная система инженерных заграждений", - рассказал Наев.

Он подчеркнул, что все это делается для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, готовы будут прибыть дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Также командующий рассказал, что данные позиции ничем не отличаются от тех, которые устраиваются в других северных регионах от Волыни до Харьковской области. Они производятся по типовой схеме. Корректировку вносят только особенности местности.

Непосредственно каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом появляется система инженерных заграждений, как невзрывных, так и взрывных.

"В дальнейшем, после того, как гражданские организации завершат здесь свои работы, определенные участки будут плотно заминированы. Таким образом, мы образуем объект, который по своим оборонным возможностям должен сдержать наступление как минимум батальона вражеских сил. Из РОПов создается целая оборонная полоса , которая, в свою очередь, способна сдерживать более крупные военные соединения", - пояснил Наев.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины и ситуация на границе

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

В то же время пограничники продолжают укреплять границу Украины с Беларусью, обустраивают заграждения разных типов.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.