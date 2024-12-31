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В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник: что известно

Фото: в Северной Осетии над полигоном сбит беспилотник (росСМИ)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, утром 31 декабря, в Северной Осетии был сбит неизвестный беспилотник над полигоном Шалхи.

Об этом заявил Сергей Меняйло, глава Северной Осетии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - сообщил он.

По его словам, в регионах Северного Кавказа был объявлен режим опасности из-за активности беспилотных аппаратов в 4:00 утра.

Известно, что аэропорт "Владикавказ" в настоящее время временно закрыт для приема и отправки самолетов.

"Прошу соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации", - заявил Меняйло.

Происхождение беспилотника российской стороной не разглашается.

Удары по территории РФ

В контексте полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось в 2022 году, удары по территории России, в частности по объектам военной инфраструктуры, стали темой для международного обсуждения.

В то же время Украина отмечает свое право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Чаще всего в РФ взрываются военные базы, склады боеприпасов, аэродромы и логистические объекты, которые используются Россией для ведения агрессии против Украины.

Например, недавно было поражено хранение "Шахедов" в Орловской области, где были зафиксированы потери среди оккупантов.

 

 

 

Ранее мы также сообщили, что в РФ заявили об атаке дронов на Ростовскую область. Тогда было повреждено локомотивное депо в Сальске. Подробности - в материале РБК-Украина.

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