В Северной Македонии правящая партия признала свое поражение на выборах

Парламентские выборы

Обнародованные избирательной комиссией результаты показали, что правая оппозиция набрала 42% голосов из 72% подсчитанных голосов на парламентских выборах против 14% для SDSM.

"Результат разочаровывает, и это большой удар для SDSM", - сказал лидер правящей партии Димитар Ковачевский на пресс-конференции, признавая поражение.

Он также призвал к обстоятельному пересмотру своей партии.

В то же время лидер правой оппозиции Христиан Мицкоски возле штаб-квартиры партии в центре Скопье объявил своим сторонникам, что победа этой политсилы на выборах стала "исторической победой народа".

Отмечается, что избиратели этой балканской страны продемонстрировали разочарование достаточно вялым продвижением страны на пути вступления в Европейский союз, что, судя по всему, отразилось на электоральных симпатиях на этих выборах.

Президентские выборы

Согласно подсчету более 50% бюллетеней, оппозиционная кандидатка 70-летняя Силяновская-Давкова от националистической оппозиционной партии Внутренняя македонская революционная организация "Демократическая партия за македонское единство" (VMRO-DPMNE) набирает 64% голосов.

А действующий президент страны, 61-летний Стево Пендаровский уже признал свое поражение и поздравил победителя.

Теперь после выборов Силяновская-Давкова становится первой женщиной-президентом балканской страны.

Что говорят в избирательной комиссии

По словам представителей избирательной комиссии, явка на президентских выборах в Северной Македонии составила 46,31%, а на парламентских выборах - 53,3%.

Как заявил глава Государственной избирательной комиссии Александар Даштевски, выборы были "успешными, честными и демократическими".

Украина и Северная Македония

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года украинское правительство приняло постановление о запуске обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, одобренном еще в октябре 2022 года.

Также ранее РБК-Украина писала, что в июне 2023 года Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе". Соглашение предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.