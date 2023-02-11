В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой: повреждена дамба и несколько машин
В портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии взорвалась авиационная бомба весом 250 килограммов, которая пролежала на побережье со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Норфолка.
Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. По данным полиции, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.
Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.
По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 километрах от эпицентра. Бомбу обнаружили несколько дней назад во время строительства моста и готовились к ее контролированной деактивации, предварительно построив защитный барьер из песка.
The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023
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