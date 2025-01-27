"Северные потоки" следует демонтировать, поставки газа из РФ не должны возобновиться, - Дуда

Дуда выразил надежду, что европейские лидеры "извлекут уроки из российской агрессии против Украины" и что они "протолкнут решение никогда не возобновлять поставки газа по этому газопроводу".

По его словам, это будет означать, что такие страны как Германия не поддадутся соблазну возобновить поставки газа из РФ, чтобы поддержать собственную экономику.

"Я считаю, что газопроводы "Северный поток" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной. Но также это огромная экономическая угроза, потому что это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле", - отметил президент Польши.