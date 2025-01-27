"Северные потоки" следует демонтировать, поставки газа из РФ не должны возобновиться, - Дуда

Поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять даже когда Украина и РФ достигнут мирного соглашения. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" должны быть демонтированы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.
Дуда выразил надежду, что европейские лидеры "извлекут уроки из российской агрессии против Украины" и что они "протолкнут решение никогда не возобновлять поставки газа по этому газопроводу".
По его словам, это будет означать, что такие страны как Германия не поддадутся соблазну возобновить поставки газа из РФ, чтобы поддержать собственную экономику.
"Я считаю, что газопроводы "Северный поток" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной. Но также это огромная экономическая угроза, потому что это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле", - отметил президент Польши.
Напомним, Украина отказалась продолжать транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может транспортировать газ в страны ЕС, но при условии, что газ не будет российским.
Это решение возмутило Венгрию и Словакию.
Премьер Словакии Роберт Фицо даже пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на отказ от транзита газа.
В то же время другим странам ЕС остановка транзита Украиной российского газа не создала проблем.
Подробно о том, что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину, - читайте в материале РБК-Украина.
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