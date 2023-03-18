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Северная Македония к 2030 году может стать членом ЕС, - еврокомиссар

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Суббота 18 марта 2023 07:34
Северная Македония к 2030 году может стать членом ЕС, - еврокомиссар Фото: Северная Македония может стать членом ЕС до 2030 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Македония к 2030 году сможет приобрести статус полноправного члена ЕС, если продолжит двигаться по выбранному пути.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгелий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Эта встреча символизирует то, что Северная Македония станет государством-членом ЕС", - сказал Варгелий.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, движение вперед также означает улучшение отношений с соседями, в том числе создание условий для принятия конституционных поправок. Этот год имеет для Северной Македонии решающее значение.

В Еврокомиссии также отметили сосредоточенность Северной Македонии на осуществлении реформ и приведении законов в соответствие со стандартами ЕС, а также ее политику добрососедства.

Ранее президент Северной Македонии заявил, что Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны, которую россияне ведут против Украины.

Также сообщалось, что в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

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