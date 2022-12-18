Северная Корея запустила две баллистические ракеты

Отмечается, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. По предварительным данным, никакого ущерба в результате падения ракет не было нанесено.

Кризисный штаб при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды начал работу по сбору и анализу информации, связанной с данным запуском со стороны Северной Кореи. Как сообщил глава Минобороны Японии Тосиро Ино, обе ракеты пролетели около 500 км, а максимальная высота полета составила 550 км.

Добавим, что южнокорейские военные также информируют о запуске ракеты КНДР, запущенной в сторону восточного побережья Корейского полуострова.

КНДР осуществила запуск ракеты всего через несколько дней после того испытания твердотопливного двигателя большой мощности. По мнению экспертов, он позволит более быстрый и мобильный запуск баллистических ракет, поскольку Пхеньян стремится разработать новое стратегическое оружие и ускорить свои ядерные и ракетные программы.

Испытания под руководством лидера Северной Корей Ким Чен Ына были проведены в четверг на космодроме Сохэ, который использовался для испытаний ракетных технологий, включая ракетные двигатели и космические ракеты-носители, передавало ранее в пятницу официальное информационное агентство KCNA.

В 2022 году КНДР провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, несмотря на международные запреты и санкции.