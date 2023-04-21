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В КНДР заявили об "окончательном и необратимом" статусе ядерного государства

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Пятница 21 апреля 2023 05:17
В КНДР заявили об "окончательном и необратимом" статусе ядерного государства Фото: в КНДР считают свой ядерный статус "окончательным и необратимым" (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновский

В Северной Корее заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и необратимым".

Об этом заявила министерша иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Таким образом, она отреагировала на осуждение действий Северной Кореи странами G7, которые осудили незаконные запуски баллистических ракет и заявили, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), она "не может и никогда не будет иметь" статус государства, обладающего ядерным оружием.

"У большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской Народно-Демократической Республики", - сказала Чхо.

Она добавила, что ядерный статус КНДР "останется неоспоримым фактом в течение тысяч лет".

Напомним, Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

А 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

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