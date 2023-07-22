Северная Корея запустила крылатые ракеты в Желтое море, - Yonhap

По данным южнокорейского информационного агентства, этот запуск произошел только 3 дня спустя после того, как Северная Корея выпустила в море на противоположном побережье две баллистические ракеты.

Как отметили южнокорейские военные, разведывательные органы их страны и США анализировали пуски, чтобы узнать больше о типе запущенных ракет и других деталях.

"Наши вооруженные силы усилили наблюдение и бдительность, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами и поддерживая твердую готовность", - рассказали в Объединенном комитете начальников штабов.

Также в Южной Корее добавили, что их военные внимательно следят за дополнительными действиями Севера.

Отмечается, что Пхеньян осуществил запуски на фоне роста напряженности на полуострове.

Запуски ракет КНДР

Напомним, что Северная Корея на прошлой неделе провела испытание оружия, названного усовершенствованной ракетой большой дальности. Недавно также в Пхеньяне угрожали сбить военный самолет-разведчик США, который якобы шпионил вблизи северокорейской территории.

Также сообщалось, что перед запуском КНДР 19 июля двух ракет в сторону Восточного моря, 12 июля северокорейские военные также запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день - повторили испытание.

Параллельно с этим США и Южная Корея выступили с осуждением таких действий, и провели обучение со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

Также сообщалось, что 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.