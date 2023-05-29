Северная Корея предупредила Японию о сроках запуска собственного спутника

Северная Корея предупредила Японию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пхеньян готовится запустить на орбиту свой спутник. В правительстве Японии заявили, что сделают все возможное, чтобы собрать и проанализировать информацию о запуске.
"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска, сотрудничая с соответствующими странами, такими, как США и Южная Корея", - отметили в офисе премьер-министра Японии.
В американском аналитическом центре, 26 мая, сообщили, что коммерческие спутниковые снимки фиксируют, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается "с большой скоростью".
Аналитики считают, что заупск спутника является частью усилий КНДР, имеющей ядерное оружие по совершенствованию технологий наблюдения, включая беспилотные летательные аппараты, чтобы улучшить способность поражать цели в случае конфликта.
В США заявили, что запуск Северной Кореей заявленного спутника нарушит многочисленные международные санкции, запрещающие КНДР использование каких-либо технологий баллистических ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.