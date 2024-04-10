RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полуфиналист French Open-2023 в последний момент снялся с первого грунтового "Мастерса" года

Фото: Карлос Алькарас вынужденно покинул Монте-Карло (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Третья ракетка мира Карлос Алькарас пропустит турнир серии ATP 1000 в Монако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter теннисиста.

20-летний испанец не выступит на Monte-Carlo Masters из-за травмы руки. В изысканном княжестве полуфиналист прошлогоднего Ролан Гарроса должен был начать почвенный сезон.

"Я работал в Монте-Карло и до последнего пытался восстановиться от травмы пронатора правой руки, но это оказалось невозможным, и я не могу играть. Я очень рассчитываю сыграть. Встретимся в следующем году", – написал Алькарас.

Испанский теннисист должен был стартовать со второго раунда соревнований. Соперником пиренейца после первого круга стал канадец Феликс Оже-Альяссим. Теперь Алькараса на престижном туре заменил "лаки-лузер" Лоренци Сонего и в двух сетах пробился в 1/8 финала.

Ранее Алькарас попал в десятку самых оплачиваемых теннисистов в первом квартале. В этом году испанец заработал 1,74 млн долларов. Лидером списка стал итальянский теннисист Янник Зиннер (3,98 млн "зеленых").

 

 

К слову, ранее Свитолина потеряла позицию в топ-20 рейтинга WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис