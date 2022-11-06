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На юге ВСУ выполнили за сутки 90 огневых задач по позициям врага

Фото: ВСУ на юге 90 раз отработали по позициям врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские артиллеристы за прошедшие сутки выполнили 90 огневых задач на юге. Защитники уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ вчера атаковали позиции оккупантов, логистические объекты, места дислокации и техники противника. В Скадовском районе Херсонской области защитники уничтожили российский склад с боеприпасами. Остальные потери и повреждения разведываются.

Военные отметили, что ситуация на юге контролируется. Россияне пытаются удержать занятые позиции. Ночью оккупанты атаковали позиции ВСУ и мирное население, применяя ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

Напомним, бойцы добровольческих формирований в Сумской области сегодня сбили вражеский беспилотник.

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