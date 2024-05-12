На юге Украины уничтожили пять российских дронов: это были не "Шахедах"
На юге Украины за сутки силы ПВО уничтожили пять российских беспилотников. Это были не дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне атакуют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
За прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.
В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четыре беспилотники ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.
Добавим, что левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была освобождена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.
Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.
Атаки России
Весной Россия снова начала обстреливать украинскую энергетику. В результате атак были серьезно повреждены или разрушены теплоэлектростанции, в частности Трипольская и Змиевская ТЭС.
Также оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС в Запорожье. Это самая большая ГЭС в Украине.
В настоящее время российская армия продолжает атаковать энергообъекты Украины. Последняя массированная атака была в ночь на 8 мая. После нее в Украине ввели некоторые ограничения потребления света.
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