На юге Украины уничтожили пять российских дронов: это были не "Шахедах"

Фото: на юге Украины уничтожили пять российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

На юге Украины за сутки силы ПВО уничтожили пять российских беспилотников. Это были не дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне атакуют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

За прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов. В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четыре беспилотники ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области. Добавим, что левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была освобождена во время наступления ВСУ осенью 2022 года. Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.