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На юге Украины россияне распространили инструкции, по которым планируют провести "выборы"

Вторник 22 августа 2023 17:40
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На юге Украины россияне распространили инструкции, по которым планируют провести "выборы" Фото: в Херсонской области россияне хотят провести выборы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне распространили инструкции по проведению "выборов" на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, на оккупированной части Херсонской области уже были распространены инструкции по работе избирательных комиссий на сентябрь.

"Учитывая человека, который прошел не одни выборы, что скажу - мечта "карсельника". Можно проголосовать по всем документам сразу. Удивительно, что квитанцию за коммунальные услуги не признали достаточным документом. Ждем на оккупированных территориях явку на миллионы и 105 процентов за "Единую" Россию", - написал Андрющенко.

На юге Украины россияне распространили инструкции, по которым планируют провести &quot;выборы&quot;

Фото: инструкция россиян (t.me/andriyshTime)

"Выборы" на оккупированных территориях

Следует отметить, что 10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также путинский режим планирует провести "выборы" на оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в России.

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