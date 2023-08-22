ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні України росіяни поширили інструкції, за якими планують провести "вибори"

Вівторок 22 серпня 2023 17:40
UA EN RU
На півдні України росіяни поширили інструкції, за якими планують провести "вибори" Фото: у Херсонській області росіяни хочуть провести вибори (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни поширили інструкції щодо проведення "виборів" на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, на окупованій частині Херсонської області вже було поширено інструкції щодо роботи виборчих комісій на вересень.

"З огляду людини, що пройшла не одні вибори що скажу - мрія "карсельника". Можна проголосувати по всім документам одразу. Дивно, що квитанцію за комунальні послуги не визнали достатнім документом. Чекаємо на окупованих територіях явку на мільйони та 105 відсотків за "Єдину Росію", - написав Андрющенко.

На півдні України росіяни поширили інструкції, за якими планують провести &quot;вибори&quot;

Фото: інструкція росіян (t.me/andriyshTime)

"Вибори" на окупованих територіях

Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам