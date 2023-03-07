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Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев

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Лондон, Вторник 07 марта 2023 15:40
Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев Фото: Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число беженцев, которых принимают в стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

По ее словам, в парламент Британии внесли законопроект, которым предлагается высылать беженцев, если они прибыли в страну из Европы на небольших лодках. В прошлом году таким образом туда приехали около 45 тысяч беженцев.

Министр уточнила, что таких людей будут отправлять на родину, если там безопасно, или в третью страну, такую как Руанда.

"Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, которых Великобритания будет принимать через безопасные и законные маршруты", - добавила она.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в Британии планирует остаться жить рекордное число украинцев.

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