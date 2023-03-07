Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев
Власти Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число беженцев, которых принимают в стране.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.
По ее словам, в парламент Британии внесли законопроект, которым предлагается высылать беженцев, если они прибыли в страну из Европы на небольших лодках. В прошлом году таким образом туда приехали около 45 тысяч беженцев.
Министр уточнила, что таких людей будут отправлять на родину, если там безопасно, или в третью страну, такую как Руанда.
"Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, которых Великобритания будет принимать через безопасные и законные маршруты", - добавила она.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в Британии планирует остаться жить рекордное число украинцев.
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