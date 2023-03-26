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На юге США в товарном поезде обнаружили мигрантов: два человека погибли, есть раненые

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Вашингтон, Воскресенье 26 марта 2023 05:30
На юге США в товарном поезде обнаружили мигрантов: два человека погибли, есть раненые Фото: в США нелегальные мигранты погибли в поезде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Техасе, США, два нелегальных мигранта задохнулись в товарном вагоне поезда, еще 10 человек были доставлены в ближайшую больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Служба экстренной помощи в Книппе, штат Техас, получила анонимный звонок, который сообщил, что многочисленные мигранты задыхаются в поезде. По данным полиции, по меньшей мере 15 мигрантам потребовалась немедленная медицинская помощь.

В полиции сообщили, что сотрудники пограничной службы США были уведомлены и смогли остановить поезд к востоку от Книппы, штат Техас, в округе Увальде. Чиновники временно перекрыли проходящее рядом шоссе, чтобы посадить санитарные вертолеты.

Министерство национальной безопасности еще не установило гражданства жертв.

Книппа находится примерно в 115 км к западу от Сан-Антонио и примерно в 190 км от мексиканской границы.

Ранее мы писали, что правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы по переселению мигрантов на военные базы или на заброшенные паромы.

Напомним, ранее стало известно, что власти Британии анонсировали введение лимита на прием беженцев.

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