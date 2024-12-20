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На юге России после атак дронов остановился крупнейший НПЗ

Иллюстративное фото: Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области прекратил работу обеих установок первичной переработки нефти. Он является крупнейшим НПЗ на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Этот завод - единственный, который имеет мощность 5,6 млн тонн нефти в год. В ночь на 19 декабря он был атакован беспилотниками, что привело к масштабному пожару.

Во время атаки была повреждена установка АВТ-2,5-2 мощностью 7,14 тысяч тонн в сутки. Она обеспечивает половину общей производительности предприятия.

Из-за атаки и пожара производство пришлось экстренно остановить. Там также был поражен нефтепродуктовый резервуар и вторая аналогичная установка.

Атака на НПЗ в Новошахтинске

Напомним, Украина регулярно осуществляет дроновые атаки на НПЗ в Российской Федерации. Эти действия направлены на ослабление военной инфраструктуры России.

В ночь на 19 декабря взрывы прогремели в российском Новошахтинске. Впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.

Впоследствии появились спутниковые снимки места атаки.

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