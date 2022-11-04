Италия готовится одобрить шестой пакет военной помощи Украине, - Минобороны

Новое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони намерено одобрить шестой пакет военной помощи для Украины. Решение будет принято, "если ничего не изменится".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, которого цитирует ANSA.

"Единственное, чего мы не можем сделать в такое сложное время, в котором мы живем, это потерять контакт с нашими международными союзниками - ЕС и НАТО. Поэтому есть только один способ действовать и принимать решения. Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ о поставках новой военной помощи”, - отметил Крозетто.

По его словам, этот указ "будет правильным и правильным, как и все остальные".

Ранее стало известно, что Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО.

В частности, вчера глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с итальянским коллегой и по итогам переговоров написал, что во время диалога он отметил важность включения в пакет военной помощи систем ПВО.

При этом в СМИ появилась информация, что Италия якобы приостановила процесс передачи Украине шестого пакета военной помощи. Однако указано, что решение временное.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.

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