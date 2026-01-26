RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На юге Филиппин затонул паром с сотнями людей на борту: погибли по меньшей мере 15 человек

Иллюстративное фото: береговая охрана Филиппин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В южных водах Филиппин ночью 26 января затонул паром Trisha Kerstin 3. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным береговой охраны, по меньшей мере 316 человек спасены, продолжаются поиски пропавших без вести. Во время операций по спасению спасатели уже обнаружили по меньшей мере 15 тел погибших, 43 человека считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел примерно в одной морской миле от побережья провинции Басилан. Паром направлялся к острову Джоло в провинции Сулу, когда, по предварительной информации, столкнулся с техническими проблемами и затонул.

К операциям по спасению привлечены силы Береговой охраны, ВМС, воздушные подразделения и местные рыболовные суда. Часть спасенных и тела погибших доставлены в административный центр провинции - город Исабела.

Причина аварии пока неизвестна, продолжается расследование. Предварительные данные свидетельствуют, что паром не был явным перегруженным, и перед выходом в рейс прошел осмотр безопасности.

Морские несчастные случаи часто случаются в Филиппинах из-за большого количества островов и регулярных штормовых условий, а также слабого соблюдения стандартов безопасности на некоторых судах.

Напомним, ранее в РФ затонул паром с 15 членами экипажа на борту. Это произошло на Кубани.

Еще сообщалось, что у побережья китайского города Гуанчжоу затонул грузовой корабль Hai Li 5 после столкновения с другим судном. На борту были десятки людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КораблекрушениеФилиппины