На юге Филиппин затонул паром с сотнями людей на борту: погибли по меньшей мере 15 человек

По данным береговой охраны, по меньшей мере 316 человек спасены, продолжаются поиски пропавших без вести. Во время операций по спасению спасатели уже обнаружили по меньшей мере 15 тел погибших, 43 человека считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел примерно в одной морской миле от побережья провинции Басилан. Паром направлялся к острову Джоло в провинции Сулу, когда, по предварительной информации, столкнулся с техническими проблемами и затонул.

К операциям по спасению привлечены силы Береговой охраны, ВМС, воздушные подразделения и местные рыболовные суда. Часть спасенных и тела погибших доставлены в административный центр провинции - город Исабела.

Причина аварии пока неизвестна, продолжается расследование. Предварительные данные свидетельствуют, что паром не был явным перегруженным, и перед выходом в рейс прошел осмотр безопасности.

Морские несчастные случаи часто случаются в Филиппинах из-за большого количества островов и регулярных штормовых условий, а также слабого соблюдения стандартов безопасности на некоторых судах.