На юге до +31, в Киеве - гроза: какой будет погода 26 июня в Украине

В Украине сегодня, 26 июня, местами возможны грозы. Прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, сегодня температура воздуха ожидается:

на севере +19+22 градуса;

на западе +22+25, на Закарпатье +25+30 градусов;

в центре 23+26, на Днепропетровщине до +28 градусов;

на востоке +21+26 градусов;

на юге жарко, +27+31 градус.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине", - пишет Диденко.

Синоптик отметила, что сегодня в Украине будет преимущественно солнечно. Ветер ожидается северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве днем ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный снова сильный, местами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в столице ожидается до +22 градуса.