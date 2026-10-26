На Южном мосту в Киеве почти на неделю ограничат движение транспорта

Дорожные работы продлятся с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября. В этот период коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег.

Специалисты будут работать на третьей и частично второй полосах. Во время ремонта проезд транспорта будет организован только первой полосой.

Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.

Фото: на Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта (КГГА)

Напомним, недавно движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.