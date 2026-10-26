На Южном мосту в Киеве почти на неделю ограничат движение транспорта

В Киеве на Южном мосту с 27 октября по 1 ноября частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать в направлении левого берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Дорожные работы продлятся с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября. В этот период коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег.
Специалисты будут работать на третьей и частично второй полосах. Во время ремонта проезд транспорта будет организован только первой полосой.
Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.
Напомним, недавно движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.
Отметим, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснял, выдержат ли мосты Киева удары РФ. Он убежден, что россияне хотят не разрушить мосты, а парализовать движение по городу и напугать людей.
РБК-Украина также писало, что по версии автора The Telegraph, глава Кремля может взяться за мосты Киева этой зимой.