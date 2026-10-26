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На Южном мосту в Киеве почти на неделю ограничат движение транспорта

17:54 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: на Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Южном мосту с 27 октября по 1 ноября частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать в направлении левого берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Дорожные работы продлятся с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября. В этот период коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег.

Специалисты будут работать на третьей и частично второй полосах. Во время ремонта проезд транспорта будет организован только первой полосой.

Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.

Фото: на Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта (КГГА)

Напомним, недавно движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.

Отметим, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснял, выдержат ли мосты Киева удары РФ. Он убежден, что россияне хотят не разрушить мосты, а парализовать движение по городу и напугать людей.

РБК-Украина также писало, что по версии автора The Telegraph, глава Кремля может взяться за мосты Киева этой зимой.

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КГГАКиевЮжный мост