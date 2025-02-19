В Южной Корее обвинили DeepSeek в "сливе" данных пользователей компании ByteDance

Подтверждение поступило после того, как регулятор, Комиссия по защите персональной информации (PIPC), объявила о временной приостановке новых загрузок DeepSeek в Южной Корее из-за беспокойства по поводу методов сбора данных.

"Мы подтвердили, что DeepSeek коммуницировал с ByteDance", - заявил представитель PIPC.

Однако, по его словам, PIPC "еще не подтвердил, какие данные были переданы и в каком объеме". Это был первый случай, когда регулятор подтвердил потенциальную утечку данных пользователей от DeepSeek к третьей стороне. Согласно законодательству Южной Кореи, если личная информация пользователя предоставляется третьей стороне, необходимо явное согласие пользователя.

PIPC также направила официальный запрос в DeepSeek с просьбой разъяснить методы сбора и управления данными сервиса. В ответ DeepSeek назначила своего представителя в Южной Корее и признала недостатки в рассмотрении местных законов о защите данных, а также выразила готовность активно сотрудничать с комиссией.