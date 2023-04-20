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Южная Корея не поставляет Украине вооружение, чтобы сохранить отношения с РФ, - СМИ

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Сеул, Четверг 20 апреля 2023 08:10
Южная Корея не поставляет Украине вооружение, чтобы сохранить отношения с РФ, - СМИ Фото: Южная Корея не поставляет Украине вооружение, чтобы сохранить отношения с РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", - заявил неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга.

По словам чиновника, заявление президента страны Юн Сок Еля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было "теоретическим и всеобъемлющим".

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters сказал, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

Также ранее главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.

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