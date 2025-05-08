В Южной Корее заявили о запуске КНДР нескольких баллистических ракет
Южнокорейские военные зафиксировали запуск со стороны Северной Кореи нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея (Южная Корея) заявили, что такие ракетные пуски могли быть проведены из северного прибрежного города Вонсан (КНДР).
"Наши военные усилили наблюдение за дополнительным запуском и сохраняют состояние полной готовности, одновременно тесно обмениваясь информацией о северных баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией", - рассказали в ведомстве представителям СМИ.
Представители правительства Японии заявили, что угрозы для страны на фоне ракетного запуска КНДР нет, передает японская компания общественного телерадиовещания NHK.
Ракетные провокации КНДР
Отмечается, что такой ракетный запуск в четверг состоялся примерно через два месяца после того, как 10 марта Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет, когда военные Южной Кореи и США начали совместные весенние учения.
Таким образом это стало уже вторым запуском баллистической ракеты со стороны КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.
Южнокорейские СМИ обращают внимание, что Пхеньян воздержался от крупных провокаций в регионе в этом году, в том числе и на фоне углубления военного сотрудничества с Россией, которая продолжает войну против Украины.
Сотрудничество КНДР и РФ
Напомним, осенью 2024 года стало известно, что КНДР отправила свои войска на подмогу России. Южнокорейский военный контингент впоследствии был развернут в Курской области, для помощи армии РФ в боевых действиях с Силами обороны Украины.
Согласно последним данным южнокорейской разведки, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 своих военных.
К слову, недавно РФ впервые публично признала, что солдаты КНДР воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердил и официальный Пхеньян.
Добавим, Северная Корея также поставляет РФ боеприпасы, баллистические ракеты, технику, в частности артиллерию, которые росармия использует для ведения войны против Украины.
На днях издание The Wall Street Journal писало, что КНДР также отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в Россию, поскольку в стране-агрессоре наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну против Украины.
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