В Южной Корее арестовали жену экс-президента Юна: в чем ее обвиняют

Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на оказание деловых услуг.

Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве. В ходатайстве арест обоснован тем, что она может уничтожить доказательства.

Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где будет ждать решения суда. Таким образом, впервые в истории Южной Кореи бывшая президентская чета одновременно оказалась под стражей.