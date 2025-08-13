RU

В Южной Корее арестовали жену экс-президента Юна: в чем ее обвиняют

Фото: Ким Гон Хи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Центральный окружной суд Сеула вынес решение об аресте Ким Гон Хи, жены бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который уже находится под арестом по обвинению в организации государственного переворота и других преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на оказание деловых услуг.

Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве. В ходатайстве арест обоснован тем, что она может уничтожить доказательства.

Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где будет ждать решения суда. Таким образом, впервые в истории Южной Кореи бывшая президентская чета одновременно оказалась под стражей.

 

Что предшествовало

Напомним, 3 декабря 2024 года президент Южной Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение. Причиной он назвал необходимость защитить конституционный строй, а также доминирование в парламенте оппозиционных сил, проявляющих приверженность Северной Корее и блокирующих работу правительства.

Одновременно он дал указание военным окружить парламент страны и не позволить парламентариям отменить военное положение. Однако военные не смогли выполнить приказ из-за митингов у входа в парламент. В общем военное положение действовало около 6 часов. Впоследствии глава государства отменил решение и извинился.

Следователи задержали главу государства только со второй попытки, поскольку охрана не пропускала правоохранителей в его имение.

В марте суд Сеула освободил Юн Сок Йоля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже. Затем Конституционный суд постановил, что декабрьское решение президента было незаконным, поддержав его импичмент. В июле суд Сеула во второй раз выдал постановление о заключении бывшего президента Южной Кореи.

