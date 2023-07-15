Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине, - президент

"В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше...", - отметил южнокорейский президент.

Он также сообщил, что в мае этого года, они с президентом Украины договорились о поставках необходимого оборудования для гуманитарного разминирования.

"И мы продолжаем это делать. Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн долларов", - подчеркнул президент.

По словам Юн Сок Йоля, Южная Корея также планирует увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования.

"В прошлом году... мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов", - пояснил он.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Сегодня, 15 июля, президент Республики Корея и первая леди страны прибыли с неанонсированным визитом в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.