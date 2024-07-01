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Южная Корея заявила о новом запуске КНДР баллистической ракеты

Фото: КНДР снова запустила баллистическую ракету (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По данным южнокорейских военных, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в направлении на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск ракеты в КНДР. Вместе с тем в армии не предоставили дополнительных подробностей по данному запуску, состоявшемуся поздно в воскресенье.

Южнокорейское военное ведомство отметило, что анализ данных продолжается.

Отмечается, что это был уже второй случай ракетных пусков в КНДР за неделю.

Ракетные запуски в КНДР

Последний запуск произошел в среду, и это была баллистическая ракета, которую северокорейские военные запустили в сторону Восточного моря.

Пхеньян утверждал об успешном проведении испытания ракеты с несколькими боеголовками, но Сеул опровергал такие заявления со стороны КНДР. Так, в Южной Корее отметили, что запуск завершился неудачей, поскольку ракета взорвалась в воздухе.

Добавим, что Сеул, Вашингтон и Токио осудили тот запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную угрозу. Кроме того, страны предостерегли от новых провокаций после саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным, что состоялся ранее.

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КНДРСеверная КореяЗапуск ракеты