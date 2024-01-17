RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР: детали

Фото: Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о новых санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации министерства, санкции введены в отношении двух физических лиц, трех организаций и 11 кораблей, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Южная Корея ввела санкции в отношении Северной Кореи через несколько дней после того, как та запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности. Пуск ракеты США и Южная Корея осудили как серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Военная политика КНДР

Северная Корея время от времени заявляет о своем статусе ядерной державы и регулярно проводит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают обеспокоенность у США, Южной Кореи и Японии.

Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты. 

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЮжная Корея