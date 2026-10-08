Южная Корея отзывает своего посла из Украины

Южная Корея отзывает своего посла Пак Кичанга из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа страны.
В заявлении говорится, что правительство Южной Кореи решило отозвать посла в Украине.
"Правительство надеется на мирное урегулирование ряда нерешенных вопросов между двумя странами и будет продолжать консультации с украинской стороной с этой целью", - отмечает МИД страны.
Напомним, спор между Украиной и Южной Кореей возник после выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября.
Тогда глава государства сообщил, что Украина передала Сеулу двух северокорейских военных, которых ВСУ взяли в плен на Курщине в январе 2025 года.
Отметим, что в Южной Корее рассчитывали, что информация о передаче останется конфиденциальной. Президент Ли Чже Мен обвинил Украину в разглашении и заявил, что секретность должна была защитить пленных и их семьи, которые остаются в КНДР.
В то же время в Офисе президента Украины опровергли существование какой-либо договоренности о неразглашении.
Кроме того, источник в ОП подчеркнул, что Киев не брал на себя обязательства скрывать факт передачи северокорейских военных. Обнародована была только информация о самом факте передачи, не раскрывая никаких деталей этого процесса.