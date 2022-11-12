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Южная Корея опровергает планы о продаже США боеприпасов для передачи их Украине

Фото: Южная Корея опровергает "тайную сделку" с США относительно снарядов для Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные Южной Кореи опровергают заключение Сеулом соглашения с Вашингтоном по продаже США артиллерийских снарядов, которые Штаты потом передадут Украине. Ранее о такой "секретной договоренности" писало Wall Street Journal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министерство обороны страны выступило с заявлением для СМИ о том, что между южнокорейской компанией и США ведутся переговоры об экспорте оружия, чтобы помочь Вашингтону пополнить свои запасы 155-мм артиллерийских снарядов - при условии, что Штаты будут конечным пользователем боеприпасов.

По данным The Wall Street Journal, официальные лица США, знакомые с конфиденциальной сделкой, заявили, что Вашингтон закупит 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий в Южной Корее, которые затем будут отправлены украинским силам.

Отмечалось, что такая договоренность позволит Сеулу "соблюдать букву своего публичного обязательства не направлять летальную военную поддержку Украине", в то же время позволяя США не использовать собственные артиллерийские запасы, чтобы предоставить их Украине в рамках военной помощи.

Хотя Сеул предоставил нелетальную помощь на сумму, эквивалентную 3,5 миллиона долларов, включая бронежилеты, одеяла, каски и лекарства, он не принял многочисленные запросы от Украины на поставку оружия.

В материале говорится о том, что Украина искала помощи у Сеула, который накопил артиллерию и создал мощную военную силу на фоне "бряцающей оружием" КНДР.

Напомним также, что на этой неделе Северная Корея опровергла обвинения США в продаже оружия РФ для использования в своей войне против Украины - в Пхеньяне заявили, что даже не планирует этого делать.

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Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныЮжная Корея