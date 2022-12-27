ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея ускорит создание военного подразделения БПЛА

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 06:08
Южная Корея ускорит создание военного подразделения БПЛА Фото: президент Южной Кореи Юн Сук Йоль (flickr.com / Jeon Han)
Автор: Владимир Костырин

Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках. Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, которое специализируется на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР.

По его словам, инцидент подчеркнул отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжения уже имели место.

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.

Ранее сообщалось, что перед этим 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море.

Добавим, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР дрони Южная Корея
NEWS
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра