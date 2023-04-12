Южная Корея одолжит США 500 тысяч снарядов для артиллерии: куда направят

Сообщается, что передача крупной партии снарядов может дать Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине. Примечательно, что Сеул решил не продать, а одолжить боеприпасы, чтобы свести к минимуму возможность использования южнокорейских снарядов в Украине.

Предполагается, что предоставленные снаряды будут использоваться в первую очередь Соединенными Штатами для пополнения своих запасов.

"Мы решили передать США большой объем снарядов, но выбрали метод аренды, предварительно изучив, как добросовестно ответить на просьбу кровного союзника, придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине", - заявил неназванный источник в корейском правительстве.

И Сеул, и Вашингтон ранее подтверждали, что они ведут переговоры о сделке по поставкам снарядов и артиллерии.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил журналистам, что не может подтвердить сообщение об аренде снарядов, но добавил, что позиция правительства против предоставления летальной помощи Украине остается неизменной.