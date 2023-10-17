Южная Корея, Япония и США создали трехстороннюю горячую линию безопасности

Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию связи по вопросам безопасности. Это является еще одним признаком их сотрудничества на фоне военных угроз со стороны Северной Кореи и растущей напористости Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Горячая линия была создана после того, как президент Юн Сок Ёль и его американские и японские коллеги Джо Байден и Фумио Кисида договорились о "обязательстве консультироваться" друг с другом в случае общей угрозы во время встречи в Кэмп-Дэвиде в США в августе.
Горячая линия свяжет советы национальной безопасности трех стран, обеспечивая голосовую и видеосвязь между их лидерами и высшими должностными лицами безопасности в любое время.
"Была установлена горячая линия между тремя странами, а также было завершено тестирование технических специалистов (стран)", - сообщил анонимный источник.
Установка совпала с растущими опасениями среди экспертов и политиков по поводу того, что Пхеньян и Пекин могут участвовать в провокационных действиях, в то время как Вашингтон сильно поглощен эскалацией войны между Израилем и ХАМАСом и затяжной войной России против Украины.
Проект "горячей линии" появился в тот момент, когда Пхеньян удвоил свои ядерные и ракетные программы в рамках агрессивной ядерной политики.
Посланники по ядерным вопросам трех стран, начиная с понедельника, проведут двухдневные переговоры в Джакарте, чтобы обсудить возросшую напряженность, вызванную ядерной программой Северной Кореи и более тесным военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой.
Встреча проходит на фоне новых обвинений со стороны США в том, что КНДР недавно передала России крупную партию оружия, что является показателем расширения военных отношений между двумя странами.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын совершил поездку в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным в прошлом месяце, усилив опасения, что они могут укрепить российскую армию в Украине, в то время как Северная Корея получает ракетные технологии, запрещенные резолюциями ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею на этой неделе.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал стимулировать оборонную промышленность как ключевую часть стратегии национальной безопасности, выступая на открытии крупнейшей в истории страны оборонной выставки.
На этом мероприятии будут продемонстрированы "подавляющие" возможности южнокорейско-американского альянса, сказал Юн на проходящей раз в два года Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставке (ADEX), отметив американскую военную технику, включая пролет американского ядерного бомбардировщика B-52.