Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно

Южная Корея будет выплачивать ежемесячное пособие гражданам, живущим изолированно от общества, чтобы поддержать их психологическую и эмоциональную стабильность.

"Около 3,1% корейцев от 19 до 39 лет, а это 338 000 человек, являются одинокими молодыми людьми, которые изолировали себя от внешнего мира, живут в "ограниченном пространстве" и испытывают трудности в жизни", - говорится в отчете министерства. .

Указывается, что 40% начинают свою изоляцию в подростковом возрасте. На это влияют разные факторы, в том числе финансовые трудности, психические заболевания, проблемы в семье или со здоровьем.

Ежемесячную помощь получат одинокие молодые люди в возрасте от 9 до 24 лет, проживающие в семье с доходом ниже среднего национального (приблизительно 4165 долларов США).