Южная Корея опасается нападения КНДР после атаки ХАМАС на Израиль

Министр заявил, что будет настаивать на приостановлении межкорейского военного соглашения 2018 года, чтобы возобновить наблюдение на передовой за Северной Кореей.

Причиной этого стало внезапное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС, которое вызвало в Южной Корее беспокойство по поводу аналогичных нападений со стороны Северной Кореи.

Соглашение создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ, а также бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.

Син особенно критически относился к бесполетным зонам межкорейского соглашения, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения в то время, когда северокорейская ядерная угроза растет.

Глава Минобороны объяснил важность таких наблюдений

Хотя Южной Корее понадобится сложный юридический процесс, чтобы полностью отказаться от соглашения, для приостановления соглашения потребуется только решение заседания кабинета министров.

"ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой", - сказал Син.

Он также пояснил, чтобы противостоять этой угрозе, Южной Корее необходимо наблюдать за передвижениями северокорейских военных с помощью средств наблюдения, чтобы заранее узнать, готовят они провокации или нет.

"Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара", - добавил глава Минобороны.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАСа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.